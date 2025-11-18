Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी! e-KYC की डेट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई

Mobile Number Link Aadhaar

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की ‘माझी लाडकी बहन’ योजना की लाभार्थी बहनों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है. सरकार ने इस योजना के तहत लाभार्थियों की e-KYC की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है.

18 नवंबर को थी आखिरी डेट

इससे पहले सरकार ने सभी लाभार्थियों को 18 नवंबर 2025 तक e-KYC पूरा करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, बीते दिनों राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं और अन्य समस्याओं के कारण कई पात्र बहनें समय पर e-KYC पूरा नहीं कर सकीं. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, समय रहते पूरा करें ई-केवाईसी की प्रक्रिया, नहीं तो ₹1,500 की मासिक किस्त रुक सकती है

पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज



सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं के पिता या पति का देहांत हो चुका है, या जिनका तलाक हो चुका है, वे स्वयं अपना e-KYC करा सकती हैं। इसके लिए उन्हें—

पिता/पति का अधिकृत मृत्यु प्रमाणपत्र,

तलाक प्रमाणपत्र या

न्यायालय का आदेश

की सत्यापित प्रति संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी.

सरकार की अपील



सरकार ने सभी बहनों से अपील की है कि जो लाभार्थी अभी तक e-KYC नहीं कर पाई हैं, वे बढ़ाई गई समय सीमा का लाभ लेते हुए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें।