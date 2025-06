Tatkal Ticket Booking: तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, अब जरूरी होगा e-Aadhaar Verification

Tatkal Ticket Booking: भारतीय रेलवे अब Tatkal टिकट बुकिंग में ई-आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने जा रहा है. यह नियम इस महीने के अंत तक लागू किया जा सकता है. रेलवे के इस कदम का उद्देश्य तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकना और सही यात्रियों को ज्यादा सुविधा देना है. तत्काल कोटा उन्हीं यात्रियों के लिए होता है जिन्हें आखिरी वक्त पर यात्रा की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि एजेंट्स और बिचौलिए इन टिकटों को पहले से बुक कर लेते हैं, जिससे आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता. अब जब हर बुकिंग के समय डिजिटल आधार सत्यापन जरूरी होगा, तो फर्जी आईडी और ऑटोमैटिक बुकिंग पर रोक लगेगी.

इस नए नियम के तहत, जब भी कोई यात्री Tatkal टिकट बुक करेगा, उसे e-Aadhaar के माध्यम से अपनी पहचान ऑनलाइन सत्यापित करनी होगी. यह प्रक्रिया IRCTC पोर्टल या ऐप पर बुकिंग के समय लागू होगी, जिससे यह तय हो सकेगा कि टिकट बुक करने वाला व्यक्ति असली है या नहीं.

Bharatiya Railways will soon start using e-Aadhaar authentication to book Tatkal tickets.

This will help genuine users get confirmed tickets during need.

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 4, 2025