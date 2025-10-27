Maharashtra Weather Update: पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में 28 अक्टूबर को बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई भले ही हो चुकी हो, लेकिन मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से वर्षा की वापसी की चेतावनी दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पुणे और आसपास के जिलों के लिए कल यानी 28 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है
आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभवना
IMD के अनुसार, दोपहर और शाम के समय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. जिसमें पुणे, सतारा, अहमदनगर और कोकण क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ वर्षा की चेतावनी दी गई है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में दशहरे के मौके पर मराठवाड़ा-विदर्भ समेत 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम
मुंबई में भी बारिश
मुंबई में पिछले दो दिनों से कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी है, जबकि पुणे में आज यानी 27 अक्टूबर (सोमवार) को भी झमाझम बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह वर्षा अरब सागर के ऊपर बने डिप्रेशन के कारण हो रही है, जो नमी को महाराष्ट्र की ओर धकेल रहा है.
राज्य के अन्य हिस्सों में भी हो सकती है बारिश
महाराष्ट्र के कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में भी 27 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक, धुले और जलगांव जिलों में भारी वर्षा के कारण मक्का, प्याज, कपास और धान की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.
राज्य कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावित किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. IMD ने इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.
बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन का असर
IMD ने बताया कि वर्तमान मौसम गतिविधि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बने डिप्रेशन के कारण हो रही है। यह सिस्टम अगले 24 घंटों में गहरे डिप्रेशन में बदल सकता है और 28 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान (साइक्लोन) में परिवर्तित होने की संभावना है.