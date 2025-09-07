Aaj Ka Mausam, 07 September2025: कैसा रहेगा आज का मौसम? गुजरात और राजस्थान में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में भारी वर्षा के आसार

Photo- @Indiametdept/X

आज का मौसम, 07 सितंबर 2025: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 7 सितंबर, 2025 तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान (Rain Forecast) जारी किया है. खासकर गुजरात (Gujrat Rain Alert) और राजस्थान (Rajasthan Rain Alert) में स्थिति गंभीर हो सकती है, जहां बाढ़ जैसी स्थिति की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात पर बना दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल सकता है. इसके चलते 7 सितंबर को गुजरात के कई इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है.

सौराष्ट्र (Saurashtra Rain Alert) और कच्छ (Kutch Weather Update) इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है.

उत्तर भारत में भी असर

दिल्ली (Delhi Rain Update), हरियाणा और पंजाब (Punjab Flood) में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. पहाड़ी राज्यों में भी बादल मेहरबान रहेंगे. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 6 से 8 सितंबर के बीच गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा.

पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश

ओडिशा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश (Heavy Rain Alert) हो सकती है. 7 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश (MP Rain) में विशेष रूप से भारी बारिश की संभावना है. छत्तीसगढ़ में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश

6 से 8 सितंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 7 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश दर्ज की जा सकती है.

दक्षिण भारत में भी बारिश का दौर

7 सितंबर को तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा. केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.