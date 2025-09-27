Kal Ka Mausam: मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में अगले 5 दिन होगी बारिश, IMD ने 1 अक्टूबर तक जारी किया अलर्ट; पढें मौसम का पूर्वानुमान
(Photo: X)

मुंबई में कल का मौसम: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के कोलाबा क्षेत्रीय केंद्र ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए पांच दिनों का पूर्वानुमान (Weather Forecast Tomorrow) जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार, इन जिलों में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक गरज और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होगी. मौसम विभाग ने 27 सितंबर को पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी (Heavy Rain Warning) जारी की है. 28 और 29 सितंबर को भी इन जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी संभावना है.

मुंबई में कैसा रहेगा कल का मौसम?

30 सितंबर और 1 अक्टूबर का मौसम?

30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बारिश की तीव्रता (Rain Intensity) थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम और भारी बारिश जारी रहेगी. IMD ने स्पष्ट किया है कि यह चेतावनी "बहुत संभावित (Very likely)" श्रेणी में आती है, जिसका अर्थ है कि बारिश लगभग निश्चित है.

मुंबईकरों को सतर्क रहने की सलाह

IMD ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तटीय और निचले इलाकों में रहने वालों से, खासकर, प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है. मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऊंची लहरें और तेज हवाएं चलने की आशंका है.

 बारिश से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट

मुंबई और आसपास के जिलों में प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है और बारिश से निपटने के लिए टीमें तैनात की जा रही हैं. लोगों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.