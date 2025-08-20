Mumbai Rain Alert: मुंबई में भारी बारिश के बीच IMD का अलर्ट, आज भी आर्थिक राजधानी में होगी आफत की बारिश!

(Photo : X)

Mumbai Rain Alert: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुक्रवार, 15 अगस्त की देर शाम से शुरू हुई मूसलधार बारिश अभी भी जारी है, जिससे शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भर गया है. इससे मुंबई का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग (IMD) ने 20 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को जिस तरह से मुंबई में भारी बारिश हुई. यदि उसी तरह बारिश आज भी हुई तो मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि कल की बारिश से जलभराव अभी भी निचले इलाकों में जमा हुआ है.

19 अगस्त की बारिश का अपडेट



19 अगस्त, मंगलवार को लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई जलमग्न हो गई.इस बारिश ने हवाई यातायात, रेल यातायात और सड़क यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया. जहां कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, वहीं कुछ उड़ानों को आपातकालीन तौर पर डायवर्ट किया गया। रेल यातायात में भी भारी देरी देखी गई, खासकर मुंबई की सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Update: IMD के रेड अलर्ट के बीच मुंबई में 300 मिमी बारिश, सीएम फडणवीस बोले; मदद के लिए SDRF और NDRF की टीमें तैनात; VIDEO

स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों की स्थिति



भारी बारिश के कारण 19 अगस्त को मुंबई में सभी स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी घोषित कर दी गई थी। इसके बाद 20 अगस्त को भी स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि, बीएमसी (BMC) से एक संदेश वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन बीएमसी ने इस संदेश को फेक बताते हुए स्पष्ट किया है कि पहले ही छुट्टियों की घोषणा की जा चुकी थी.

सरकारी और निजी दफ्तरों के बारे में



मुंबई में भारी बारिश के कारण बीएमसी ने मंलगवार को सरकारी दफ्तरों को बंद रखने की घोषणा की है. इसके साथ ही निजी कंपनियों से भी वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है.

मुंबई में मौसम के बिगड़े हालात



मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मुंबई में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश जारी रह सकती है. इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात में और भी परेशानी हो सकती है. मुंबईवासियों से अपील की गई है कि वे घर से बाहर निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान चेक करें और जरूरी सावधानियां बरतें.