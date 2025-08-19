Mumbai Rain Update: IMD के रेड अलर्ट के बीच मुंबई में 300 मिमी बारिश, सीएम फडणवीस बोले; मदद के लिए SDRF और NDRF की टीमें तैनात; VIDEO
Devendra Fadnavis

Mumbai Rain Update:  मुंबई में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने पूरे शहर के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. हवाई यात्रा से लेकर लोकल ट्रेनों और सड़कों पर यातायात तक, हर क्षेत्र पर इसका असर देखने को मिल रहा है. मुंबई सहित प्रदेश में जारी बारिश की स्थित को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है.

मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान

मीडिया से बातचीत में सीएम फडणवीस ने बताया, “राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते जान-माल का नुकसान हुआ है. कई स्थानों पर SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं.

सीएम फडणवीस ने बारिश के बारे में दी जानकरी

मुंबई में करीब 300 मिमी बारिश

सीएम फडणवीस मुंबई में हो रही बारिश के बारे में बताय कि मुंबई में करीब 300 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जिससे कुछ इलाकों में अस्थायी व्यवधान पैदा हुआ है. क्योंकि मुंबई की मीठी उफान पर थी. लेकिन मीठी नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. फडणवीस ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर और संसाधनों को भी तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने लिया हालात का जायज़ा

इससे पहले सुबह राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंत्रालय स्थित आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और मुंबई सहित राज्य भर में हो रही बारिश की स्थिति का जायज़ा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ज़रूरी विभाग अलर्ट पर रहें और राहत कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए.

रेड अलर्ट जारी

IMD ने मुंबई, कोकण और घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है,