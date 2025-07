Mumbai Heavy Rain Alert: मुंबई में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी, घर में रहने की सलाह

Mumbai Today Weather: मुंबई और इसके आस-पास के ज़िलों में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस ज़ोरदार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरने (जलभराव) की समस्या पैदा हो गई है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने भी आने वाले समय के लिए चेतावनी जारी करते हुए बारिश के जारी रहने की आशंका जताई है. इन सभी हालातों को देखते हुए और किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए, प्रशासन ने मुंबई के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ ज़रूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी से सावधान रहने की अपील की है.

Due to heavy rainfall in Mumbai and nearby districts, citizens are advised to stay indoors unless absolutely necessary, avoid coastal areas, and drive cautiously.

Our officials and staff are on high alert and ready to assist Mumbaikars. In case of any emergency, please dial 100…

— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 25, 2025