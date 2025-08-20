Mumbai School Closure Message: मुंबई में भारी बारिश के बीच क्या आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे? BMC से जानें वायरल मैसेज की सच्चाई
Fake Message

Mumbai School Closure Message: मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच आज, यानी 20 अगस्त को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे या फिर खुले रहेंगे, इस बारे में एक वायरल मैसेज ने छात्रों और उनके अभिभावकों में भ्रम पैदा कर दिया था. इस मैसेज में दावा किया गया था कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसके कारण मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. वायरल मैसेज के बाद कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित की, जिससे कई छात्र आज स्कूल नहीं गए.

बीएमसी ने मैसेज को फेक बताया

वायरल मैसेज को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने इसे फेक बताते हुए सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि 20 अगस्त को किसी भी स्कूल या कॉलेज की छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है. बीएमसी ने प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें कहा गया, "यह संदेश फेक है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने इस प्रकार की कोई जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जारी नहीं की है. यह भी पढ़े: Panvel School Holiday: मुंबई में भारी बारिश के चलते पनवेल महानगर पालिका ने 20 अगस्त को घोषित की छुट्टी; स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद

फेक मैसेज का रूप

बीएमसी ने इस वायरल मैसेज की एक फोटो भी साझा की, जो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी प्रसारित हो रही थी. इस फोटो में दावा किया गया था कि मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज 20 अगस्त को 'रेड अलर्ट' के कारण बंद रहेंगे.

वायरल मैसेज

 आज का मौसम का अपडेट

बीएमसी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 20 अगस्त के लिए मुंबई में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसके तहत मुंबई के कुछ हिस्सों और पड़ोसी ठाणे और पालघर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जबकि 'रेड अलर्ट' केवल रायगढ़ जिले के लिए जारी किया गया है, जहां कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

आज खुले रहेंगे स्कूल और कॉलेज

मुंबई के छात्र और उनके अभिभावक यह समझ लें कि 20 अगस्त को कोई स्कूल या कॉलेज की छुट्टी नहीं है। बीएमसी और IMD द्वारा जारी अलर्ट के बावजूद शैक्षणिक संस्थान खुले रहेंगे.