Maharashtra Heavy Rain Warning: कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने 30 सितंबर तक जारी किया अलर्ट; पढें पूरी डिटेल

Severe Rainfall Alert for Maharashtra: मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी (Heavy Rain Warning) जारी की है. विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण 27 सितंबर से 30 सितंबर तक राज्य में बारिश की गतिविधिया (Maharashtra Rainfall Alert) तेज हो जाएंगी. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 27 से 30 सितंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र के कोंकण और घाट क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान है.

मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई जिलों में भी इस दौरान व्यापक बारिश (Maharashtra Tomorrow Weather) होने की संभावना है.

मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी

मौसम विभाग (IMD) ने यह भी बताया है कि इन 4 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 27 से 30 सितंबर तक और दक्षिण महाराष्ट्र-गोवा तट पर 26 से 30 सितंबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी (IMD Alert) दी गई है, क्योंकि मौसम खतरनाक रहेगा.

मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए रेड अलर्ट

IMD ने 28 सितंबर को मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के लिए रेड अलर्ट (Mumbai Red Alert) जारी किया है. इसका मतलब है कि इन जिलों में गरज और बिजली के साथ अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. लोगों से अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है.

धुले, नंदुरबार, जलगांव और पुणे में येलो अलर्ट

इसके अलावा, धुले, नंदुरबार, जलगांव, पुणे, कोल्हापुर और सतारा सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब है कि इन इलाकों में भी भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है.

महाराष्ट्र के लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये चेतावनियां लेटेस्ट आंकड़ों और मॉडल-आधारित भविष्यवाणियों पर आधारित हैं. विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है.