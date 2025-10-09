Farrukhabad Helicopter Crash: यूपी के फर्रुखाबाद में हेलीकॉप्टर हादसा, उड़ान के बाद अनियंत्रित होकर झाड़ियों में गिरा प्राइवेट चॉपर; VIDEO

(Photo Credits News 18)

Farrukhabad Helicopter Crash: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में विमान हादसा हुआ है. यहां मोहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी से उड़ान भरते ही एक प्राइवेट जेट अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा गिर गया. यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का विमान भोपाल के लिए उड़ान भर रहा था. तबी यह हादसा हो गया.

विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित

हालांकि विमान को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन सबसे राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित हैं. हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़े: Helicopter Crash Live Video: मलेशिया में पुलिस हेलिकॉप्टर क्रैश, 5 सैनिक घायल, हादसे का लाइव वीडियो वायरल

फर्रुखाबाद में हेलीकॉप्टर हादसा

बेकाबू होकर झाड़ियों

जानकारी के अनुसार, प्राइवेट जेट (VT-DIZ) ने मोहम्मदाबाद की हवाई पट्टी से उड़ान भरने के लिए रनवे पर करीब 400 मीटर तक दौड़ लगाई, लेकिन टेकऑफ करते ही संतुलन बिगड़ गया और जेट सीधे झाड़ियों में जा गिरा. हादसे में विमान के विंग्स, फ्रंट व्हील और जेट फैन को काफी नुकसान पहुंचा है.

जेट में ये लोग सवार सवार थे?

इस प्राइवेट जेट में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें शामिल हैं:

अजय अरोड़ा , एमडी – वुडपैकर ग्रीन एंग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड

राकेश टीकू , वाइस प्रेसिडेंट (और DPO)

सुमित शर्मा , एसबीआई अधिकारी

कैप्टन नसीब वामल , पायलट

प्रतीक फर्नांडीज, को-पायलट

प्रशासन में मचा हड़कंप

हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुष्टि की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और मौके पर कोई गंभीर चोट या जनहानि नहीं हुई है.

जांच जारी

फिलहाल विमान हादसे की प्राथमिक जांच प्रशासन और विमानन कंपनी द्वारा की जा रही है. यह देखा जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी या पायलट की कोई चूक.