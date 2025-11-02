Haldwani Road Accident: उत्तराखंड के हल्द्वानी में बड़ा हादसा, लोगों से भरी टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, 2 की मौत, 15 घायल; VIDEO

Representational Image | ANI

Haldwani Road Accident: उत्तराखंड के हल्द्वानी में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. नैनीताल-हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर ज्योलीकोट के पास एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर लगभग 45 फीट गहरी खाई में जा गिरा. वाहन में करीब 18 लोग सवार थे. यह भी पढ़े: Noida Road Accident: कार की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत, पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, SDRF और ग्रामीण लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके दौरान खाई में गिरे 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद 108 एंबुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी भेजा गया. हादसे के बाद का रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी वायरल हुआ है.

हल्द्वानी में बड़ा हादसा

हादसे में दो लोगों की मौत

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। SDRF और पुलिस की टीमें लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई हैं.

घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर

घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है.