गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुना पीएम मोदी का संबोधन, राज्य की जनता से स्वदेशी अपनाने का आग्रह

अहमदाबाद, 28 सितंबर : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल (Bhupendra Bhai Patel) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' (Mann Ki Baat) कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा. इस अवसर पर उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश उन लोगों को मान्यता देता है जो सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में प्रेरणादायक कार्य करते हैं. मोदी जी ने हमेशा छोटे और हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है. इसलिए हर सरकारी योजना आम आदमी को केंद्र में रखकर बनाई जाती है. प्रधानमंत्री का संकल्प है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह लोगों तक पहुंचे."

कार्यक्रम में शामिल भाजपा नेता अतुल मिश्रा ने आईएएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो विषय उठाते हैं, उसके लिए समाज और देश की जनता को प्रेरित करते हैं. उन्होंने रविवार को भारतीय नौसेना की दो महिला अफसरों की कहानी बताई, जो अन्य महिलाओं को प्रेरित करती है. बाद में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा में 'जीएसटी बचत उत्सव' के तहत दुकानों पर स्टीकर लगाए. उन्होंने कहा कि स्थानीय दुकानदारों ने नई जीएसटी दरों का स्वागत किया और नई जीएसटी दरों के लाभों से संबंधित स्टिकर लगाकर नागरिकों के लिए लाभकारी साबित हुए. यह भी पढ़ें : आगामी RBI एमपीसी में 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रह सकती है रेपो रेट, कटौती की संभावना कम : एक्सपर्ट्स

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों में भारी कटौती करके करोड़ों नागरिकों को त्योहारों का तोहफा दिया है. कई दैनिक जीवन की वस्तुओं की कीमतों में कमी से व्यापारियों और उपभोक्ताओं में काफी उत्साह है. कम करों से अर्थव्यवस्था को भी भारी बढ़ावा मिलेगा." बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन जनता से जुड़ने के लिए 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसके माध्यम से वे हर महीने के आखिरी रविवार को देश के नागरिकों से संवाद करते हैं. प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया. 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धांजलि दी.