गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, अडालज टोल प्लाजा से तीन आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद; VIDEO

Gujarat ATS Nabs 3 Terror Suspects: गुजरात एटीएस ने अडालज टोल प्लाजा के पास से तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद पुत्र अब्दुल खादर जिलानी, मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद सुलेमान और आज़ाद सैफी पुत्र सुलेमान सैफी के रूप में हुई है.
आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद
एटीएस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के पास से दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है. गिरफ्तारी के बाद सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले के साथ वे खड़े हैं. यह भी पढ़े: Jammu and Kashmir: आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई तेज, कई इलाकों में चलाए गए विशेष तलाशी अभियान
गिरफ्तार आरोपी
#WATCH अहमदाबाद, गुजरात | गुजरात ATS ने अडालज टोल प्लाजा के पास से डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद पुत्र अब्दुल खादर जिलानी, मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद सुलेमान, आज़ाद पुत्र सुलेमान सैफी को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों का इतिहास
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे और हथियार सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा थे.
गुजरात एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के संपर्क देश और विदेश में किन-किन नेटवर्क से जुड़े हैं और हथियारों की यह खेप आखिर किसे सप्लाई की जानी थी.