Giant Python Rescue: 18 फीट लंबा और 175 किलो का वजन, विशालकाय अजगर को देखकर लोगों के उड़े होश, नैनीताल के रामनगर से किया गया रेस्क्यू: VIDEO

Giant python rescued from Ramnagar area (Credit-@ncrpatrika)

Giant Python Rescue: उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) के रामनगर क्षेत्र में विशालकाय अजगर (Giant Python) मिलने की वजह से इलाकें में हड़कंप मच गया. खेत के पास जब लोगों ने इसे देखा तो लोगों के होश उड़ गए. लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को और इसके बाद वन विभाग की टीम स्नेक रेस्क्यू करनेवाले तालिब हुसैन को मौके पर बुलाया और उन्होंने इस अजगर को रेस्क्यू किया. बताया जा रहा है की इस अजगर का वजन 175 किलो है और इसकी लंबाई 18 फीट है. इतना बड़ा अजगर देश में अभी तक बहुत कम मिले है.

इस अजगर का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की ये विशालकाय अजगर कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:घर के बाहर जमीन पर बैठे दो बच्चों के पास रेंगते हुए पहुंचा विशालकाय अजगर, फिर जो हुआ… देखें Viral Video

गांव में निकला विशालकाय अजगर

ग्रामीणों के अजगर को देखकर उड़े होश

नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र के हेमपुर गांव में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने खेतों के पास एक विशालकाय अजगर रेंगते देखा. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी.सूचना मिलते ही रामनगर (Ramnagar) तराई पश्चिम वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची.विभाग के अनुभवी सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ तालिब हुसैन ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे एहतियात के साथ अजगर को पकड़ा. उन्होंने आसपास खड़े लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की ताकि किसी को चोट या खतरा न हो.

रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

अजगर को पकड़ने (Giant Python Rescue) के बाद वन विभाग की टीम ने उसे डीएफओ की देखरेख में जंगल के भीतर छोड़ दिया.इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि वन्यजीवों से डरने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय, तुरंत वन विभाग को सूचना दें.