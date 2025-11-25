Fraud Calls: TRAI की अपील, धोखाधड़ी से बचने के लिए मोबाइल यूजर्स करें कॉल ब्लॉक और DND ऐप पर दर्ज करें स्पैम शिकायत

Representational Image | Pixabay

Fraud Calls: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक परामर्श जारी कर नागरिकों से ट्राई डीएनडी ऐप के माध्यम से स्पैम कॉल/एसएमएस की शिकायत करने का आग्रह किया है. परामर्श में कहा गया है कि केवल व्यक्तिगत डिवाइस पर नंबर ब्लॉक करने से स्पैम को स्रोत पर नहीं रोका जा सकता है.

ट्राई ने पिछले एक साल में, नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, स्पैम और धोखाधड़ी वाले संदेश भेजने में शामिल 21 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों और लगभग एक लाख संस्थाओं को डिस्कनेक्ट और ब्लैकलिस्ट किया है। यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ताओं की सामूहिक शिकायतें देश भर में दूरसंचार दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह भी पढ़े: Data Theft: UAE साइबर सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा खुलासा, 79% यात्रियों को असुरक्षित चार्जिंग पोर्ट से डेटा चोरी का खतरा; रहें सावधान!

ट्राई ने यह कार्रवाई आधिकारिक ट्राई डीएनडी ऐप पर नागरिकों की ओर से स्पैम की सूचना मिलने पर की। जब कोई उपयोगकर्ता ट्राई डीएनडी ऐप पर स्पैम कॉल या एसएमएस की सूचना देता है, तो इससे ट्राई और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नंबरों का पता लगाने, उन्हें सत्यापित करने और स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, फ़ोन पर किसी नंबर को ब्लॉक करने से वह आपके निजी डिवाइस पर छिप जाता है - इससे धोखाधड़ी करने वाले को नए नंबरों का उपयोग करके दूसरों से संपर्क करने से नहीं रोका जा सकता।

सार्वजनिक सलाह

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि:

आधिकारिक ऐप स्टोर से ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें

स्पैम एसएमएस/कॉल को फोन पर ब्लॉक करने के बजाय उसकी शिकायत ट्राई डीएनडी ऐप पर करें, ताकि अपराधियों की पहचान करने और उनके नम्‍बर को डिस्कनेक्ट करने में मदद मिल सके।

कॉल, संदेश या सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत या बैंकिंग विवरण साझा करने से बचें

धमकी भरे या संदिग्ध कॉल को तुरंत डिस्‍कनेक्‍ट करें साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) या www.cybercrime.gov.in पर करें

संचार साथी के "चक्षु" पोर्टल पर दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की शिकायत करें

ट्राई सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्पैम को स्रोत पर ही रोकने के लिए निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई, प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी और ट्राई डीएनडी ऐप के माध्यम से जनभागीदारी आवश्यक है.

ट्राई सभी नागरिकों से विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और नए या कम अनुभवी उपयोगकर्ताओं से सतर्क रहने, परामर्श को साझा करने और किसी भी संदिग्ध संचार की तुरंत शिकायत करने का आग्रह करता है. (इनपुट डिटेल्स PIB)