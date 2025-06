Marine Lines Fire Video: मुंबई के मरीन लाइन्स की एक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, काबू पाने की कोशिश जारी

Marine Lines Fire Video: मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिलते ही कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोई हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत से धुएं के गुबार उठ रहे हैं और आसपास अफरातफरी का माहौल है. लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Massive Fire Breaks Out on ‘Anupamaa’ Set: गोरेगांव फिल्मसिटी में ‘अनुपमा’ के सेट पर लगी भीषण आग, घटना से मचा हड़कंप (Watch Video)

A fire broke out at a building in Marine Lines. Multiple fire engines were pressed into service to douse the blaze. No injuries or casualties were reported.

Via: @DiwakarSharmaa

Credits: Sayyed Sameer Abedi #Mumbai #Fire #MumbaiNews pic.twitter.com/cccvaN1kbF

— Mid Day (@mid_day) June 23, 2025