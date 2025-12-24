Bhiwandi Powerloom Factory Fire: ठाणे के भिवंडी में पावरलूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी; देखें VIDEO

Bhiwandi Powerloom Factory Fire Video: मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिवंडी में बुधवार 24 दिसंबर को सुबह एक पावरलूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. आग लगने के बाद फैक्ट्री से उठती लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही हैं. जिससे पूरा इलाका घने धुएँ से भर गया है.

भिवंडी में पावरलूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग

खबरों के मुताबिक, आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, लेकिन आग काफी तीव्र होने के कारण दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है. आग लगने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि आग कि लपते ऊपर तक उठ रहीं हैं. यह भी पढ़े: Jejuri Temple Fire: पुणे में स्थानीय निकाय चुनाव जीत के जश्न के दौरान जेजुरी मंदिर परिसर में लगी आग, कई घायल, नव-निर्वाचित नगरसेवक भी शामिल; VIDEO

दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी

VIDEO | Bhiwandi, Maharashtra: Fire broke out at a powerloom factory earlier today. Visuals from the spot. More details are awaited. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/C3zIJmDOAL — Press Trust of India (@PTI_News) December 24, 2025

आग लगने के कारणों का पता नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। अधिक जानकारी और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।