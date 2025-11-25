CBSE Board Physics Paper 2025: 20 फरवरी को होगा फिजिक्स पेपर, क्या रहेगा सवालों का लेवल, कितनी मिलेगी चॉइस? जानें पूरा प्लान

Photo- @cbseindia29/X

CBSE Board Physics Paper 2025: सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे 12वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 20 फरवरी को फिजिक्स की थ्योरी परीक्षा आयोजित करेगा. परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी. फिजिक्स का पेपर कुल 70 अंकों का होगा और छात्रों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा. इस विषय में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके स्वरूप में काफी विविधता देखने को मिलेगी.

पेपर पैटर्न क्या रहेगा?

फिजिक्स पेपर को पांच हिस्सों में बांटा गया है. सेक्शन A में 1 नंबर वाले कुल 16 प्रश्न होंगे, जिनमें 12 मल्टीपल चॉइस और 4 असेर्शन-रीजन आधारित सवाल शामिल होंगे. सेक्शन B में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे. सेक्शन C में 3 नंबर वाले 7 प्रश्न पूछे जाएंगे. सेक्शन D में 4-4 नंबर के दो केस स्टडी आधारित प्रश्न होंगे. वहीं सेक्शन E में 5 नंबर के तीन लॉन्ग आंसर प्रश्न शामिल होंगे.

पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, लेकिन कुछ सवालों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे. सेक्शन B में दो सवालों में, सेक्शन C में एक और सेक्शन E के सभी तीन सवालों में चॉइस मिलेगी. परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

कैसा रहा पिछला अनुभव?

2025 में आयोजित फिजिक्स पेपर को छात्रों ने लंबा और चुनौतीपूर्ण बताया था. आधुनिक भौतिकी पर आधारित केस स्टडी को आसान माना गया, लेकिन कैपेसिटेंस वाले केस स्टडी ने छात्रों को मुश्किल में डाला. 5 नंबर वाले प्रश्न अपेक्षा से कठिन और सीधे न होकर सोच-समझ वाली श्रेणी के थे. शिक्षकों ने बताया कि इस बार पेपर में हाईर ऑर्डर थिंकिंग और मल्टी-स्टेप सवालों का स्तर बढ़ा हुआ था.

MCQs को भी कई छात्रों ने पेचीदा बताया, जबकि कुछ न्यूमेरिकल सवालों में मजबूत कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता महसूस हुई. कई केस स्टडी में ग्राफ आधारित प्रश्न भी शामिल थे. वहीं 2024 के पेपर को छात्रों और शिक्षकों ने मध्यम स्तर का बताया था. अधिकतर सवाल NCERT आधारित थे, हालांकि कुछ असेर्शन-रीजन वाले सवालों ने छात्रों को उलझाया.

कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण?

फिजिक्स में कुछ अध्यायों पर अधिक फोकस रहने की संभावना है. जैसे: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स: डाइपोल, गॉस लॉ, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी: किर्चॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मैग्नेटिक इफेक्ट्स: बायोट-सावर्ट लॉ, कंडक्टर्स पर फोर्स, गैल्वेनोमीटर, EMI और AC: लेंज़ लॉ, LCR सर्किट, ट्रांसफॉर्मर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर और एटम्स, सेमीकंडक्टर्स: डायोड, रेक्टिफायर