Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 162 शवों की हुई DNA पहचान, लंदन जाने वाली फ्लाइट फिर रद्द

Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश की जांच और मृतकों की पहचान का काम तेजी से चल रहा है. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आज सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि अब तक 162 मृतकों की डीएनए रिपोर्ट से पहचान हो चुकी है. राज्य सरकार और केंद्र की एजेंसियों की मदद से फॉरेंसिक और कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द उनके परिजनों के शव सौंपे जा सकें.

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार से संपर्क में है और हर संभव सहायता दी जा रही है.

ये भी पढें: अहमदाबाद विमान दुर्घटना: एअर इंडिया पायलट सभरवाल, चालक दल सदस्य पाटिल का अंतिम संस्कार

Air India crash update: As of 2 pm, 162 DNA samples have been matched. The authorities continue to work tirelessly to identify the victims.

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 17, 2025