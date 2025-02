Maha Kumbh’s 3rd ‘Amrit Snan’: बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी, त्रिवेणी संगम पर उमड़ा आस्था का उमड़ा सैलाब; देखें VIDEO

Maha Kumbh 2025: बसंत पंचमी के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं. यहां आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है. सुबह होते ही नागा साधुओं और संतों ने संगम की ओर कूच किया. अखाड़ों के संतों ने पारंपरिक ढंग से पूजन-अर्चन कर अमृत स्नान किया. श्रद्धालु भी बड़े उत्साह से इस पावन अवसर पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक करीब 1.65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं. दिनभर में यह संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है.

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Additional Mela officer Vivek Chaturvedi says, "This is the third 'Amrit Snan'. It is also Basant Panchami and all the Akharas are coming to the ghat one by one and take holy dip in Sangam. Security is deployed everywhere and administration is monitoring… pic.twitter.com/WpLH0mpJGe

— Press Trust of India (@PTI_News) February 3, 2025