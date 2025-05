Delhi: 'हॉर्न मत बजाइए' कहना पड़ा भारी, थार चालक ने सिक्योरिटी गार्ड पर चढ़ा दी गाड़ी

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. महज इतना कहने पर कि "हॉर्न मत बजाइए", एक युवक ने सिक्योरिटी गार्ड पर अपनी थार कार चढ़ा दी, जिससे उसके दोनों पैरों की 10 से ज्यादा हड्डियां टूट गईं. ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. पीड़ित राजीव कुमार, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इस समय दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, ड्यूटी के बाद सुबह पैदल अपने घर लौट रहे थे.

जैसे ही वह महिपालपुर रेड लाइट के पास पहुंचे, पीछे से आ रही थार कार ने जोर-जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया. राजीव ने बस इतना कहा, "हॉर्न मत बजाइए", और यहीं से शुरू हुआ कहर. आरोपी ने पहले तो राजीव से उनकी सिक्योरिटी बैटन मांगी, मना करने पर धमकी दी. "तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा!"

Watch: A security guard was run over by a Thar SUV in Delhi’s Vasant Kunj area after he asked the driver not to honk. The guard suffered multiple fractures. The entire incident was caught on CCTV, and police have arrested the driver pic.twitter.com/7nDsiNIK6K

— IANS (@ians_india) May 5, 2025