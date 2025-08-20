CM Rekha Gupta Attacked: सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की पहचान हुई, गुजरात के राजकोट का निवासी निकला हमलावर

नई दिल्ली, 20 अगस्त : बुधवार की सुबह 'जन सुनवाई' के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया. हमलावर की पहचान कर ली गई है. वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है. वह 41 साल का है. पुलिस आरोपी को पकड़ सिविल लाइंस थाने ले गई है.

पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के लिए हमलावर से पूछताछ कर रही है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क किया है. दिल्ली सीएम पर हुए हमले को उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है. दिल्ली पुलिस घटना की आंतरिक जांच करेगी कि इतनी सुरक्षा के बावजूद यह घटना कैसे हुई. दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में मामले की जांच की जाएगी. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान राजेश अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंक दी. हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जमीन पर गिर पड़ीं.

बताया जा रहा है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री पर हमला करने से पहले उन्हें कुछ कागज दिए और एक अदालती मामले का हवाला दिया. इसके बाद उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया. सूत्रों के अनुसार, फिलहाल मुख्यमंत्री एक डॉक्टर की निगरानी में हैं और घटना के बाद, मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सिविल लाइंस थाने में जांच चल रही है. पुलिस के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर मौजूद थे. दिल्ली मुख्यमंत्री के राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में हर बुधवार जनसुनवाई की जाती है. जन सुनवाई 7 बजे सुबह शुरू होती है. इस दौरान सीएम सभी लोगों से एक-एक मिलती हैं