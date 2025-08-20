CM Rekha Gupta Attacked: सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, दिल्ली के मंत्रियों ने विपक्ष पर लगाए आरोप, बताया कायराना हरकत

(Photo Credits BJP)

नई दिल्ली, 20 अगस्त : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 'कायराना हरकत' बताया है. दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जनता से मुख्यमंत्री का निडर जुड़ाव और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता विपक्ष को स्पष्ट रूप से बेचैन करती है, जो इस तरह के शर्मनाक हथकंडे अपना रहा है.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं. जनता से उनका निडर जुड़ाव और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता विपक्ष को स्पष्ट रूप से बेचैन करती है, जो इस तरह के शर्मनाक हथकंडे अपना रहा है. मैं उनकी शक्ति, सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं." यह भी पढ़ें : एक साथ आए दोनों ठाकरे बंधू, फिर भी हार गए मुंबई में ‘BEST एम्प्लॉइज कोऑप क्रेडिट सोसायटी चुनाव’; हाथ लगी मायूसी

इसी तरह, भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हमले को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रेखा गुप्ता दिल्ली की बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. क्या यह प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक गुट के लोगों की तरफ से 'जन सुनवाई' को रोकने की एक पूर्व नियोजित साजिश थी? पूरी जानकारी के लिए जांच अधिकारियों का इंतजार है." दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी घटना की निंदा की है. उन्होंने लिखा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला अक्षम्य अपराध है. एक महिला, एक बेटी, जो रात-दिन सिर्फ दिल्ली की सेवा में लगी है, उन पर हमला करने वाले और करवाने वाले दोनों कायर हैं और अपराधी हैं. ऐसे अपराधियों की हिम्मत नहीं कि वो तर्क और तथ्यों के आधार पर बात कर सकें."

कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना हरकत है. जो आयुष्मान कार्ड से, देवी बसों से, सुधरते सीवर सिस्टम से, साफ होती यमुना से डर रहे हैं, वो अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं. जनता के जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास की खातिर न झुकेगी न रुकेगी." भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने लिखा, "आज जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले से स्तब्ध हूं. उनकी सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. बजरंग बली कृपा करें."