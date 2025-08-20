Attack On CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला, 35 साल का आरोपी गिरफ्तार

Photo : X

Delhi CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर चल रही साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया. यह घटना बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई. हमला करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है.

कैसे हुई यह घटना?

जानकारी के मुताबिक, आरोपी शख्स आम नागरिक बनकर जन सुनवाई में अपनी बात रखने के बहाने मुख्यमंत्री के पास पहुंचा. उसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है. उसने पहले सीएम रेखा गुप्ता को कुछ कागज दिए और फिर अचानक चिल्लाने लगा. इसके बाद उसने मुख्यमंत्री के साथ बदसलूकी की और उन्हें थप्पड़ मार दिया. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने फौरन उस शख्स को पकड़ लिया.

A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP — ANI (@ANI) August 20, 2025

बीजेपी ने की घटना की कड़ी निंदा

इस घटना के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला सुरक्षा में एक गंभीर चूक है.

वहीं, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने शक जताया कि यह हमला जन सुनवाई कार्यक्रम को बाधित करने और पटरी से उतारने की एक सोची-समझी कोशिश हो सकती है.

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस जांच के बाद ही हमले के पीछे की असली वजह और मकसद का पता चल पाएगा.