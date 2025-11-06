CM Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi: राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम एक छोटे पटाखे से ज्यादा कुछ नहीं था; सीएम देवेंद्र फडणवीस

नागपुर, 6 नवंबर : महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जबकि महाराष्ट्र मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस पार्टी को काफी खराब स्थिति में बताया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कथित 'हाइड्रोजन बम' का दावा एक छोटे से पटाखे से ज्यादा कुछ नहीं था. मेरा मानना है कि राहुल गांधी अब एक ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो भारत में लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए खतरा है.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह एजेंडा उन विदेशी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है जिनका उद्देश्य भारत के लोकतंत्र और संविधान में जनता के विश्वास को कमजोर करना है. वहीं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. बिहार चुनाव में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हार पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की टिप्पणी पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि नड्डा ने जो कहा वह पूरी तरह से सही है, क्योंकि मैं राहुल गांधी को 1,000 रुपये की टिप भेजना चाहता था. अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया होता तो मैं इसे उनके द्वारा बताए गए किसी भी खाते में भेज देता.
भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी खराब स्थिति में है कि महाराष्ट्र में वे पांचवें स्थान पर भी नहीं आ सकते हैं और बिहार में तो यह और भी बुरा होगा. नड्डा बिल्कुल सही हैं. महाराष्ट्र में लोग हर दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं. इससे पहले महाराष्ट्र मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम मुद्दों की बात कौन करता है? ये वो लोग करते हैं जो वोटों की हेराफेरी करते हैं. पूरा देश और महाराष्ट्र इसे अच्छी तरह जानते हैं, और वे यह भी जानते हैं कि इसके लिए कौन काम कर रहा है. कांग्रेस पार्टी ने जीवन भर वोट हासिल करने के लिए तरीके अपनाए और अब उद्धव ठाकरे भी उनके साथ शामिल हो गए हैं. मनसे भी इसमें शामिल हो रही है.