Delhi Metro Video: दिल्ली मेट्रो में गेट से कूदने का मामला, आरोपी के खिलाफ दर्ज होगी FIR; जांच में जुटी DMRC और CISF

Jama Masjid Metro Station Video: दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर यात्री एग्जिट गेट फांदते हुए नजर आ रहे हैं. यह घटना 13 फरवरी 2025 की रात की बताई जा रही है. दरअसल, एक ही समय पर दो ट्रेनें स्टेशन पर पहुंच गईं, जिससे निकास द्वार (एग्जिट गेट) पर भारी भीड़ जमा हो गई. इसी बीच अचानक गेट काम करना बंद कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

हालात काबू में करने के लिए मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को साइड गेट से बाहर निकलने की अनुमति दी. लेकिन कुछ यात्री गेट फांदकर बाहर जाने लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Can't believe this happened inside the Jama Masjid metro station

The mob went on rampage

They didn't care about security personnel

They violated laws

They all created chaos

Other passengers were scared after this https://t.co/2CMuwYY2Sn pic.twitter.com/sBVs6L5Y3v

— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) February 15, 2025