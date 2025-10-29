UP के बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 20 से ज्यादा लोग लापता

Boat Overturns in UP's Bahraich | X

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. सुजौली इलाके में कौड़ियाला नदी के पास बुधवार शाम को एक नाव पलट गई, जिसमें 20 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. भरथापुर गांव के लोग रोजाना लखीमपुर खीरी के खैरटिया गांव आने-जाने के लिए कौड़ियाला नदी के रास्ते नाव का इस्तेमाल करते हैं. इसे वे सबसे सुविधाजनक साधन मानते हैं. यह नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर भारत-नेपाल सीमा से होती हुई घाघरा नदी में मिलती है.

गवाहों के अनुसार, बुधवार की शाम लगभग 6 बजे ग्रामीण नाव से भरथापुर लौट रहे थे. गांव के नजदीक पहुंचते ही नदी का तेज बहाव नाव पर भारी पड़ गया और नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. बताया जा रहा है कि नाव में सवार लोग अभी भी लापता हैं.

चार लोगों की जान बचाई गई

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों और बचाव टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया. अब तक चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि नाव चालक समेत बाकी लोग अभी भी लापता हैं.

तेज बहाव बना जोखिम

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, नदी में पानी का दबाव काफी ज्यादा था. चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट खोले जाने के चलते पानी का स्तर अचानक बढ़ गया, जो नाव पलटने की मुख्य वजह माना जा रहा है. हादसे के बाद गांव में मातम और बेचैनी छा गई है. परिजन अपने लापता प्रियजनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी लापता लोगों को जल्द खोज निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.