बिहार की इन सीटों पर अटकी रहीं सांसे, हुआ बेहद करीबी मुकाबला, संदेश में सिर्फ 27 वोटों से जीते राधा चरण साह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट NDA की ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया है, इस शानदार जीत के बीच कई सीटें ऐसी रहीं जहां मुकाबला बेहद रोमांचक और दिल थाम देने वाला था. कुछ सीटों पर तो जीत का अंतर 500 से भी कम रहा, और कई जगहों पर यह आंकड़ा 100 वोटों के नीचे सिमट गया. इतना कड़ा मुकाबला बिहार के चुनावी इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो. आइए जानते हैं किन-किन सीटों पर अंतिम राउंड तक राजनीतिक रफ्तार उतार-चढ़ाव से भरी रही.
गर्दा उड़ा दिया... बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने लहराया गमछा, ऐसे जताया जनता का आभार.
संदेश सीट: सिर्फ 27 वोटों से किस्मत ने बदली करवट
आरा लोकसभा क्षेत्र की संदेश सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट बन गई. यहां जेडीयू के राधा चरण साह ने आरजेडी के दीपू सिंह को सिर्फ़ 27 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हराया. राधा चरण साह को 80,598 वोट मिले, जबकि उनके ठीक पीछे दीप सिंह को 80,571 वोट हासिल हुए. तीसरे स्थान पर जन सुराज के राजीव रंजन राज रहे जिन्हें 6,040 वोट मिले.
अगिआंव सीट: उतार-चढ़ाव से भरा रोमांचक मुकाबला
आरा की अगिआंव सीट पर बीजेपी के महेश पासवान और सीपीआई (एमएल) के शिव प्रकाश रंजन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. कई राउंड तक बढ़त का खेल बदलता रहा और आखिरकार बीजेपी के महेश पासवान ने 95 वोटों से जीत दर्ज की. यह सीट अंतिम क्षण तक रोमांच से भरी रही.
नबीनगर सीट
बिहार की नबीनगर विधानसभा सीट की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प रही. नबीनगर से JD(U) के चेतन आनंद ने 112 वोट से जीत हासिल की. चेतन आनंद को 80380 वोट पड़े जबकि RJD उम्मीदवार आमोद कुमार सिंह को 80268 वोट मिले.
फारबिसगंज सीट: कांग्रेस की कम अंतर से यादगार जीत
अररिया की फारबिसगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज बिश्वास और बीजेपी के विद्या सागर केशरी के बीच कड़ी लड़ाई रही. कांग्रेस ने यह सीट 221 वोटों से जीती. मनोज बिश्वास को 1,20,114 वोट मिले और केशरी को 1,19,893 वोट.
चनपटिया सीट
पश्चिमी चंपारण की चनपटिया सीट पर कांग्रेस के अभिषेक रंजन और बीजेपी के उमाकांत सिंह आमने-सामने थे. यहां कांग्रेस ने 602 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. अभिषेक रंजन को 87,538 वोट पड़े. उमाकांत सिंह ने 86,936 वोट हासिल किए. तीसरे नंबर पर जन सुराज के त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप रहे जिन्हें 37,172 वोट मिले.
बोधगया सीट
ऐतिहासिक बोधगया सीट पर आरजेडी के कुमार सर्वजीत और एलजेपी (रामविलास) के श्यामदेव पासवान के बीच कांटे की टक्कर रही. आरजेडी ने यह सीट 881 वोटों से अपने नाम की. सर्वजीत को 1,00,236 वोट मिले, जबकि पासवान को 99,355 वोट.
बख़्तियारपुर सीट: एलजेपी (राव) ने मारी बाजी
बख़्तियारपुर सीट पर एलजेपी (रामविलास) के अरुण कुमार ने आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से हराया. अरुण कुमार को 88,520 वोट पड़े. आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार को 87,539 वोट मिले. जन सुराज के बाल्मीकि सिंह तीसरे स्थान पर रहे.
बलरामपुर सीट: तीन पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला
बलरामपुर सीट पर एलजेपी (राव), एआईएमआईएम और सीपीआई (एमएल) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला. एलजेपी (राव) की संगीता देवी ने एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन को 389 वोटों से हराया.
संगीता देवी को 80,459 वोट मिले. एआईएमआईएम के आदिल हसन को 80,070 वोट मिले. सीपीआई (एमएल) के महबूब आलम ने 79,141 वोट पाकर तीसरा स्थान हासिल किया.
ढाका सीट: आरजेडी की बेहद करीबी जीत
ढाका सीट पर आरजेडी के फैसल रहमान और बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल के बीच जबर्दस्त मुकाबला हुआ. आरजेडी ने यह सीट सिर्फ़ 178 वोटों से जीती. फैसल रहमान को 1,12,727 वोट पड़े जबकि बीजेपी के पवन जायसवाल को 1,12,549 मत हासिल हुए.
बिहार चुनाव 2025 में भले ही एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन इन करीबी मुकाबलों ने चुनाव को बेहद रोमांचक और अनिश्चित बनाए रखा.