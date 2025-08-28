हाई अलर्ट: नेपाल बॉर्डर से बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकी, पुलिस ने जारी किए स्केच

पुलिस ने आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं (Photo : X)

पटना: बिहार में पुलिस ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के तीन आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं. ये आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग उन्हें पहचान सकें. इन आतंकियों की पहचान रावलपिंडी के हसनैन अली, उमरकोट के आदिल हुसैन और बहावलपुर के मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे. पिछले हफ्ते ही उन्होंने नेपाल सीमा पार कर बिहार में घुसपैठ की है. पुलिस ने सीमा से लगे सभी जिलों के अधिकारियों को इनके पासपोर्ट की जानकारी भेज दी है और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही काफी कड़ी कर दी गई है.

पीएम मोदी ने दी थी आतंकियों को चेतावनी

यह अलर्ट ऐसे समय में आया है जब कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश दिया था. पहलगाम हमले के बाद, पीएम मोदी ने 22 अप्रैल की उस दुखद घटना के पीछे मौजूद आतंकियों को खत्म करने का संकल्प लिया था.

इसके बाद, जब हमले के तार सीमा पार से जुड़े मिले, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया. इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के कई कैंपों को निशाना बनाया गया. इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे.

पिछले हफ्ते बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, "'ऑपरेशन सिंदूर' एक संकल्प था जो मैंने बिहार की धरती पर लिया था."

उन्होंने आगे कहा, "अब संदेश साफ है कि भारत की धरती पर हमला करके कोई भी आतंकी बच नहीं सकता. हमारे मिसाइल उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेंगे."