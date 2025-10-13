Jyoti Singh to Contest Election: पवन सिंह से विवाद के बीच पत्नी ज्योति सिंह का ऐलान, बिहार की काराकाट सीट से लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव

(Photo Credits FB Instagram )

Jyoti Singh to Contest Election: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद के बीच अब ज्योति सिंह ने राजनीतिक में इंट्री का ऐलान किया हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी.

प्रशांत किशोर की पार्टी से पहले चुनाव लड़ना चाहती

हाल ही में ज्योति सिंह ने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी. इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगी. लेकिन खबर है कि बात नहीं बन पाने के कारण अब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: 7.42 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान, 2,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर वोटर्स भी शामिल

ज्योति सिंह RJD नेताओं से भी की थी मुलाकात

सूत्रों के अनुसार, ज्योति सिंह ने राजद (RJD) के नेताओं से भी बातचीत की थी, परंतु वहां से भी उन्हें सकारात्मक संकेत नहीं मिले. ऐसे में उन्होंने खुद से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. ज्योति सिंह का कहना है कि वह राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से अब वे काराकाट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगी.

पवन सिंह-ज्योति सिंह कोर्ट में चल रहा है तलाक का केस

दरअसल हाल के दिनों में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का आपसी विवाद भी सुर्खियों में रहा है. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी थी और कहा था कि उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, और उन्हें परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है.