Bihar Election Phase 1 Voting: बिहार चुनाव में गिरिराज सिंह और नितिन नबीन ने डाला वोट, एनडीए की 121 सीटें जीतने का दावा

पटना, 6 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के पहले चरण में गुरुवार सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है. राज्य के कई जिलों में लोग अपने मताधिकार का उपयोग पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) बाराहिया के इंटर-लेवल स्टेट-रन हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला. गिरिराज सिंह ने मतदान के बाद आईएएनएस से कहा कि इस बार एनडीए 121 सीटें जीतेगी और 2010 के चुनाव से भी अधिक सीटें हासिल करेगी. उन्होंने दावा किया कि जनता का पूरा समर्थन एनडीए के साथ है और बिहार में मजबूत सरकार बनेगी.

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सेना से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने सेना पर बयान देकर खुद को ही शर्मिंदा किया है. उन्हें इन मुद्दों की कोई समझ नहीं है. वे गरीबी को समझने के लिए 'कलावती' के घर जाते हैं, जबकि पीएम मोदी उसी वर्ग से उठकर आए हैं. फटे जूते पहनने वाला ही जानता है कि चलने में कैसी तकलीफ होती है. राहुल गांधी ऐसा बयान देकर समाज और सेना के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग शुरू, पीएम मोदी बोले- ‘पहले मतदान, फिर जलपान’

वही, दूसरी ओर पटना के दीघा स्थित मिलर हाई स्कूल के मतदान केंद्र में मंत्री नितिन नबीन ने अपना वोट डाला. उन्होंने भी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की. मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "मैं हर मतदान केंद्र पर सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में आएं और मतदान करें. मैंने अपने बूथ पर पहला वोट डाल दिया है, अब आप भी अपने बूथ पर पहला वोट डालें. मतदान केंद्रों पर पहुंचे लोगों में काफी जोश देखा गया. पटना के एक मतदाता ने कहा, "ये सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी सरकार चुनें. आज वोट डालकर बहुत खुशी हुई."

वहीं सीवान के एक अन्य मतदाता ने कहा कि वे महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "20 साल से एक ही सरकार है. इस बार हम बदलाव चाहते हैं." राज्य भर में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके. बिहार के कई इलाकों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलीं, जिससे साफ है कि जनता लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह से हिस्सा ले रही है.