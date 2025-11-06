Bihar Election 2025 1st Phase Polling: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुबह 11 बजे तक 27.65 प्रतिशत मतदान; बेगूसराय सबसे आगे, राजधानी पटना पीछे

पटना, 6 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है. चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 11 बजे तक 27.65 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें बेगूसराय जिले में सर्वाधिक वोटिंग हुई. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार चुनाव के पहले चरण में दोपहर 11 बजे तक 27.65 प्रतिशत वोटिंग हुई. इस दौरान बेगूसराय में सर्वाधिक 30.37 प्रतिशत वोट पड़े. वहीं वोटिंग के मामले में दूसरे नंबर पर लखीसराय है, जहां पर शुरुआत में कम मतदान हुआ था. लखीसराय में शुरुआती दो घंटे में करीब 7 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, लेकिन सुबह 11 बजे तक यहां पर 30.32 प्रतिशत मतदान हुआ. सबसे कम मतदान राजधानी पटना में दर्ज किया गया, जहां सुबह 11 बजे तक 23.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे तक बेगूसराय में 14.60 प्रतिशत, भोजपुर में 13.11 प्रतिशत, बक्सर में 13.28 प्रतिशत, दरभंगा में 12.48 प्रतिशत, गोपालगंज में 13.97 प्रतिशत, खगड़िया में 14.15 प्रतिशत, मधेपुरा में 13.74 प्रतिशत, मुंगेर में 13.37 प्रतिशत, मुजफ्फरपुर में 14.38 प्रतिशत, नालंदा में 12.45 प्रतिशत, पटना में 11.22 प्रतिशत, समस्तीपुर में 12.86 प्रतिशत, सारण में 13.30 प्रतिशत, शेखपुरा में 12.97 प्रतिशत, सीवान में 13.35 प्रतिशत और वैशाली जिले में 14.30 प्रतिशत मतदान हुआ था.

इससे पहले सुबह 7 बजे बिहार के 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. बिहार के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने जानकारी दी कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान निर्धारित समय पर शुरू हुआ. पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनमें 1192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता हैं, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं, जो 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 45,341 है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 और शहरी क्षेत्रों में 8,608 मतदान केंद्र शामिल हैं. 320 आदर्श मतदान केंद्र घोषित किए हैं, जिनमें से 926 महिला-प्रबंधित और 107 दिव्यांग-प्रबंधित हैं. अकेले पटना में 5,677 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 541 केवल महिलाओं के लिए, 49 आदर्श मतदान केंद्र, 14 दिव्यांगजनों के अनुकूल मतदान केंद्र और 3 युवा-केंद्रित बूथ शामिल हैं.