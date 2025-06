Bihar: गया जी के कोटद्वारा पुल पर भारी बारिश के बाद दरारें, आवाजाही पर लगी रोक: Video

गया: बिहार के गया जी जिले में स्थित कोटद्वारा पुल पर भारी बारिश के बाद दरारें देखी गई हैं. ये पुल गया के डोभी ब्लॉक में स्थित है. मौसम खराब होने और लगातार बारिश से पुल की संरचना कमजोर हो गई है, जिससे उसकी सतह पर दरारें पड़ गईं. दरारें सामने आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन इस पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. स्थानीय प्रशासन ने पुल की स्थिति की जांच शुरू कर दी है.

कोटद्वारा पुल की दरारों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुल की खराब स्थिति को साफ देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चिंता और भय का माहौल है.

प्रशासन ने साफ किया है कि जब तक पुल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं घोषित हो जाता, तब तक उस पर कोई वाहन नहीं चलने दिया जाएगा. पुल की इंजीनियरिंग जांच की जा रही है और मरम्मत या पुनर्निर्माण का फैसला रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा.

#WATCH | Gaya Ji, Bihar | Vehicular movement on the Kotdwara bridge in Dobhi block has been restricted after cracks were discovered, allegedly due to heavy rainfall pic.twitter.com/kqDw5pD70O

— ANI (@ANI) June 20, 2025