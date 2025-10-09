Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की पहली सूची जारी, 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

पटना, 9 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में जहां दोनों गठबंधनों, एनडीए और महागठबंधन, में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है, वहीं जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. जन सुराज ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. जन सुराज के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रेस वार्ता में उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं. उन्होंने बताया कि जन सुराज ने वाल्मीकिनगर से दिग नारायण प्रसाद, लौरिया से सुनील कुमार, हरसिद्धि से अवधेश राम, ढाका से लाल बहादुर प्रसाद, सुरसंड से उषा किरण, रुन्नीसैदपुर से विजय कुमार साह, बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, निर्मली से राम प्रवेश कुमार यादव और सिकटी से राघिब बबलू को प्रत्याशी बनाया है.

इसी तरह कोचाधामन से अबु फारूक को, अमनौर से अरफोज आलम को, बायसी से शाहनवाज आलम को, और प्राणपुर से कुणाल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है. पार्टी की ओर से दरभंगा से आरके मिश्रा, मुजफ्फरपुर से डॉ. अमन कुमार दास, और गोपालगंज से डॉ. शशि शेखर सिन्हा प्रत्याशी होंगे.

रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह, सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना, और छपरा से जयप्रकाश सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे. सोनपुर से चंदन लाल मेहता और मोतिहारी से डॉ. अरुण कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है. बिहारशरीफ से दिनेश कुमार, पटना कुम्हरार से केसी सिन्हा, नालंदा से कुमारी पूनम सिन्हा, आरा से विजय कुमार गुप्ता, करहगर से रितेश रंजन पांडेय, गोह से सीताराम दुखारी, नबीनगर से अर्चना चंद्रा, बोधगया से लक्ष्मण मांझी, दरभंगा (ग्रामीण) से शोएब खान, और बनियापुर से श्रवण कुमार महतो चुनावी मैदान में जन सुराज के प्रत्याशी होंगे. उम्मीदवारों की इस पहली सूची में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि वे इस चुनाव में पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे.