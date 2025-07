Kerala Nipah Virus: केरल में निपाह वायरस से हाहाकार, संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत

(Photo Credits Twitter)

Kerala Nipah Virus: केरल के पलक्कड़ जिले में निपाह वायरस के एक नए मामले ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है, जो निरंतर वायरस की रोकथाम को लेकर प्रयासरत हैं. नया मामला कुमारमपुथुर का है. यहां 58 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार रात निधन हो गया था. मृत्यु के बाद कराए गए टेस्ट में निपाह वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. इस व्यक्ति का बुखार और अन्य संबंधित लक्षणों का इलाज चल रहा था, तभी उसकी हालत बिगड़ गई। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) को भेजे गए उसके नमूनों में बाद में निपाह वायरस की पुष्टि हुई, जिससे यह जिले में दूसरा पुष्ट मामला बन गया.

मृतक के संपर्क में आए 46 लोगों की पहचान की गई

एनआईवी से आधिकारिक पुष्टि मिलने से पहले ही, पलक्कड़ और मलप्पुरम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने संपर्कों का पता लगाने और रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू कर दिया था. अब तक, पिछले तीन हफ्तों में मृतक के संपर्क में आए 46 लोगों की पहचान कर उन्हें निगरानी में रखा गया है. यह भी पढ़े: Kerala Nipah Virus: केरल में निपाह वायरस का प्रकोप, निगरानी में 425 लोग

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की प्रतिकिया

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि मृतक की एक विस्तृत संपर्क सूची और रूट मैप पहले ही तैयार कर लिया गया है और एनआईवी की पुष्टि के बाद औपचारिक रूप से जारी होने की प्रतीक्षा है. मृतक की गतिविधियों और बातचीत का पता लगाने में सहायता के लिए निगरानी फुटेज की भी जांच की गई.

निगरानी बढ़ाई गई

कुमारमपुथुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। हेल्थ वर्कर्स की कई टीमें घर-घर जाकर लक्षणों को चेक कर रही हैं और निवासियों को निवारक उपायों के बारे में जानकारी दे रही हैं. जॉर्ज ने कहा, "हम अपने रिस्पॉन्स का दायरा बढ़ा रहे हैं और किसी भी संभावित प्रसार को रोकने के लिए अपनी स्वास्थ्य टीमों को और शक्तिशाली बना रहे हैं.

अनावश्यक अस्पताल जाने से बचने की सलाह

