Amroha Factory Blast: यूपी के अमरोहा में बड़ा हादसा, फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 की मौत, 6 घायल (Watch Video)

Amroha Factory Blast: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के अत्रासी गांव में सोमवार को एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया. इस दर्दनाक हादसे में चार महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है.

घटना के बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी फैक्ट्री क्षतिग्रस्त हो गई. इसके साथ ही आसपास के घरों की दीवारें भी ढह गईं.

#WATCH | Amroha, Uttar Pradesh | Four dead and six injured due to an explosion in a licensed fireworks factory in the Rajatpur Police Station area limits. pic.twitter.com/IO6t8ynmZ0

— ANI (@ANI) June 16, 2025