Amreli Shocker: Amreli Shocker: गुजरात के अमरेली में खौफनाक वारदात! युवती के भाइयों ने सुलह के बहाने पति की कुल्हाड़ी से की हत्या

अमरेली, 13 नवंबर: गुजरात (Gujarat) के अमरेली (Amreli) ज़िले में एक महिला के पांच भाइयों द्वारा उसके पति दिनेश सोलंकी की कथित हत्या की शॉकिंग घटना सामने आई है. सोलंकी अपने परिवार के साथ सुलह कराने के लिए अपनी भतीजी मनीषा के घर गए थे, जहां उन पर हमला किया गया. 60 वर्षीय सोलंकी पर अर्जुनसुख गाँव में हमला किया गया, और बाद में उन्हें राजकोट सिविल अस्पताल में मृत घोषित किया गया. पुलिस के अनुसार, सोलंकी अपनी पत्नी रतन से विवाद के बाद एक महीने से अलग रह रहे थे. उनके तीन बेटे हैं. मंगलवार शाम को वह वडिया तालुका स्थित मनीषा के घर परिवारिक सुलह कराने पहुँचे. शाम करीब साढ़े छह बजे, दो देवर कांजी और हकू सावलिया बीच-बचाव के लिए आए, लेकिन मनीषा के पति के बाहर नाश्ता लेने जाने के बाद तनाव बढ़ गया. बातचीत कुछ ही मिनटों में हिंसक रूप ले ली. यह भी पढ़ें: Murder Attempt Caught on Camera: बेंगलुरु में जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने वाला चालक CCTV में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिपोर्ट में बताया गया है कि हकू ने बहस के दौरान नानू, बाघा, जादव और तीन अज्ञात लोगों को बुलाया. बाघा ने कथित रूप से सोलंकी के सिर पर धातु के पाइप से वार किया, जबकि जादव और अन्य ने उन्हें पकड़कर कुल्हाड़ी से उनके पैर काट दिए. मनीषा मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया गया. हमलावर फिर वाहन में बैठकर फरार हो गए.

पुलिस उपाधीक्षक चिराग देसाई ने बताया कि यह हमला सीधे वैवाहिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. सोलंकी को पहले अमरेली सिविल अस्पताल और फिर राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी बुधवार सुबह मौत हो गई. वडिया पुलिस ने कांजी, हकू, नानू, बाघा, जादव और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों की तलाश जारी है.