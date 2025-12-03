Kanpur Dowry Case: शादी के अगले ही दिन बहू को घर से निकाला, बुलेट या 2 लाख की रखी मांग; दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज

Photo- Pixabay

Kanpur Dowry Case: कानपुर में एक नवविवाहिता के साथ दहेज की ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया. शादी के ठीक अगले दिन ही लड़की को ससुराल से निकाल दिया गया. वजह बनी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल या 2 लाख रुपये की मांग.

ससुराल वालों ने मांगे पैसे, जेवर भी छीने

29 नवंबर को मोहम्मद इमरान से शादी करने वाली लुबना जब खुशी-खुशी अपने ससुराल पहुंचीं तो उन्हें उम्मीद थी कि शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत होगी. लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद ससुराल वालों ने उनसे साफ कहा कि या तो बुलेट लेकर आओ या फिर 2 लाख रुपये लाओ.

लुबना की मां मेहताब के मुताबिक ससुराल वालों ने न सिर्फ ये मनमानी मांग रखी, बल्कि बेटी के सारे गहने और शादी में मिला नकद भी छीन लिया. विरोध करने पर लुबना के साथ मारपीट की गई और घर से धक्का देकर निकाल दिया गया.

लाखों खर्च किए, फिर भी नहीं खुश हुए ससुराल वाले

लड़की के परिवार ने बताया कि शादी में उन्होंने लाखों रुपये खर्च किए थे. दूल्हे पक्ष को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, कूलर, डिनर सेट, कपड़े और स्टील-ब्रास के बर्तन तक दिए थे. परिवार का कहना है कि अगर शादी से पहले बुलेट की मांग रखी जाती, तो वे इस रिश्ते पर दोबारा सोचते. लेकिन शादी के बाद अचानक ऐसी बड़ी मांग करना सीधी धोखाधड़ी है.

पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच जारी

जूही पुलिस ने इमरान और उसके परिवारवालों के खिलाफ दहेज प्रतिरोध अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.