Hardoi Shocker: जानलेवा इश्क! 5 महीनें पहले लव मैरिज की, फिर पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला (Watch Video)

Hardoi Husband Wife Murder: यूपी के हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है. यहां लव मैरिज (Love Marriage) के महज पांच महीने बाद ही पति ने पत्नी की बेहरमी से हत्या कर दी. यह घटना टड़ियावां थाना (Tadiyawan Police Station) क्षेत्र के अलीनगर मजरा सारंगापुर गांव (Alinagar Mazra Sarangpur Village) की बताई जा रही है. घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र कश्यप और बेबी कश्यप लंबे समय से प्रेम संबंध में थे. परिवार की नाराजगी के बावजूद, लड़की की जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा.

16 अप्रैल को सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ दोनों की शादी करा दी गई. शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे.

पति ने पीट-पीटकर पत्नी की जान ली

प्यार, शादी फिर बेहरमी से ली जान

धर्मेंद्र को शक था कि उसकी पत्नी फोन पर किसी और से बात करती है. इसी शक को लेकर अक्सर बहस होती थी और कई बार तो मारपीट तक की नौबत आ जाती थी. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन धर्मेंद्र शराब के नशे में घर आया था. झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने बेबी को लात-घूंसों और ईंट से भी पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी.

घायल बेबी को पहले तरियावां सीएचसी (Tariawan CHC) और फिर मेडिकल कॉलेज हरदोई (Medical College Hardoi) में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिवार का आरोप और पुलिस कार्रवाई

मृतका के चाचा आशाराम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी भतीजी की शादी के लिए अपना खेत बेचा था. इसके बावजूद दहेज की मांग की जा रही थी और इसी वजह से हत्या (Hardoi Murder) की गई. पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज पर भी गहरा आघात है. सवाल यह है कि शक और लालच के चलते रिश्तों की डोर कब तक टूटती रहेगी.