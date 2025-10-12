अलीगढ़: 6 साल का इश्क, 3 लाख की सुपारी, फिर प्रेमी का मर्डर...अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार

(Photo : X)

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ के TVS शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी अभिषेक की हत्या के लगभग दो हफ्ते बाद हुई है. 24 साल के अभिषेक गुप्ता को एक बस में चढ़ते समय गोली मार दी गई थी.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, पूजा शकुन पांडे और अभिषेक गुप्ता के बीच पिछले छह साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पूजा, अखिल भारत हिंदू महासभा (ABHM) के प्रवक्ता अशोक पांडे की पत्नी हैं.

विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक ने पूजा को अपने TVS शोरूम में पार्टनरशिप देने से इनकार कर दिया और उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया. इस बात से नाराज होकर पूजा ने कथित तौर पर अभिषेक की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली.

यूपी– अलीगढ़ में TVS शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की शूटरों से हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती गिरफ्तार !! दोनों का 6 साल अफेयर रहा। TVS शोरूम में अभिषेक ने पार्टनरशिप नहीं दी और दूरी बना ली। इस पर महामंडलेश्वर ने 2 शूटरों से उसको मरवा दिया। pic.twitter.com/jKgFtiNxmm — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) October 11, 2025

तीन लाख की सुपारी देकर कराई हत्या

आरोप है कि पूजा ने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर दो शूटरों को अभिषेक गुप्ता की हत्या करने के लिए 3 लाख रुपये की सुपारी दी.

महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती गिरफ्तार. इनपर अलीगढ़ में TVS शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या शूटरों से कराने का आरोप है. इनका अभिषेक से 6 साल का अफेयर था. TVS शोरूम में अभिषेक ने पार्टनरशिप नहीं दी और दूरी बना ली. इस पर महामंडलेश्वर ने 2 शूटरों से उसको… pic.twitter.com/3C8NOje0YF — Priya singh (@priyarajputlive) October 11, 2025

पुलिस ने पूजा शकुन पांडे को शुक्रवार, 11 अक्टूबर की शाम को जयपुर-आगरा हाईवे से गिरफ्तार किया. इस मामले में पुलिस लगभग एक हफ्ते पहले ही उसके पति अशोक पांडे और दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर चुकी थी. इस गिरफ्तारी ने प्रेम, धोखे और अपराध की इस सनसनीखेज कहानी का पर्दाफाश कर दिया है.