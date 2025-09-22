Kanpur Shocker: दहेज ना मिलने पर पत्नी को कमरे में किया बंद, जहरीले सांप से कटवाकर जान से मारने की कोशिश; पति और ससुराल वाले गिरफ्तार

Kanpur dowry death attempt ((Photo Credits: Pixabay)

Kanpur Dowry Case: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति ने 6 लोगों के साथ उसे सांप से कटवाकर जान से मारने की कोशिश (Woman Attacked by Snake) की. महिला के अनुसार, यह घटना 18 सितंबर की है. उसे एक कमरे में अकेले बंद कर दिया गया था, जहां जहरीले सांप ने उसे डस लिया. इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन से संपर्क किया, जिसने उसे तुरंत सरकारी उर्सुला अस्पताल (Government Ursula Hospital) पहुंचाया.

क्या है पूरा मामला?

महिला की बहन ने बताया कि पीड़िता की शादी मार्च 2021 में हुई थी. शादी के बाद से ही उसके पति और ससुराल वाले ₹5 लाख दहेज की मांग कर रहे थे. शुरुआत में, एक कमरे के निर्माण के लिए ₹1.5 लाख की मांग की गई थी, जिसका भुगतान महिला के माता-पिता ने किया था. इसके बाद और भी मांगें की गईं.

इनकार करने पर, महिला को 18 सितंबर को एक कमरे में अकेला बंद कर दिया गया और उसकी बेटी को उठा ले जाया गया.

7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस निरीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि महिला के पति समेत सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. डॉक्टरों के अनुसार, महिला की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है और उसका एंटी वेनम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है.

घटना के अगले दिन महिला की बहन ने उसे कमरे से छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी है.