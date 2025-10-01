Deoria Durga Pandal: नीले ड्रम में रखा है पति का शव, पास में खड़ी पत्नी और उसका प्रेमी, देवरिया के दुर्गा पंडाल ने खिंचा लोगों का ध्यान; VIDEO

Deoria Durga Pandal : मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद नीले ड्रम की चर्चा देशभर में हुई. एक बार फिर इस नीले ड्रम की चर्चा शुरू हुई. लेकिन इस बार इसका चित्रण एक दुर्गा पंडाल में किया गया है. ये दुर्गा पंडाल (Durga Pandal) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के देवरिया (Deoria) का है. इस पंडाल में एक नीले ड्रम में पति की लाश रखी है और उसके पास पत्नी और उसका प्रेमी खड़े है. प्रेमी के हाथ में बड़े बड़े हथियार भी दिखाई दे रहे है. ये पंडाल अब चर्चा का विषय बन गया है और रोजाना लोग इस पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे है.
इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Durga Puja 2024 Pandals in Kolkata: श्रीभूमि से लेकर सुरुचि संघ तक, दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता के इन प्रसिद्ध पंडालों में दर्शन के लिए जरूर जाएं (Watch Video)
दुर्गा पंडाल में नीले ड्रम का चित्रण
चर्चा में देवरिया का दुर्गा पंडाल...
पंडाल में बनाए गए दृश्य में ड्रम में पति का शव, और उसके बाहर पत्नी व उसका प्रेमी खड़े हैं. इस सनसनीखेज दृश्य के साथ ही, पंडाल में ऑटोमेटिक मशीन से प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है, #Deoria #DurgaPandal #MerathIncident #Festival2025 pic.twitter.com/rOtfNft5tR
— Khushbu_journo (@Khushi75758998) October 1, 2025
लोगों के लिए आकर्षण बना दुर्गा पंडाल
ये दुर्गा पंडाल स्टेशन रोड के मां शक्ति क्लब का है. इस पंडाल की ओर एक ख़ास बात ये है की इस पंडाल में भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए ऑटोमैटिक मशीन भी लगाई गई है.
मेरठ मर्डर केस पूरे देश में गूंजा था
बता दें की मेरठ (Meerut) का हत्याकांड पूरे देश में गूंजा है. जहांपर पति के हत्या पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी. इसके बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी. कई बार पत्नियों ने भी पति को मारकर नीले ड्रम में डालने की धमकियां दी थी.