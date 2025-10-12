VIDEO: प. बंगाल के Bardhaman Railway पर मची भगदड़, दर्जनों लोगों के घायल होने की आशंका; जानें कैसे हुआ ये हादसा?
Bardhaman railway station stampede (Photo- @vani_mehrotra/X)

Bardhaman Railway Station Stampede: पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां रविवार शाम भगदड़ मचने से कम से कम 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं. रेलवे अधिकारियों (Indian Railway) ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (Bardhaman Medical College) में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब प्लेटफार्म 4, 6 और 7 पर लगभग एक साथ तीन ट्रेनें आ रही थीं. अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में यात्री Footbridge की सीढ़ियों से ऊपर-नीचे भागने लगे, जिससे संकरी सीढ़ियां जल्द ही बेहद घनी हो गईं.

बर्धमान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच भगदड़

(वीडियो में विचलित करने वाले दृश्य हैं, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

रेलवे ने दिए जांच के आदेश

इस दौरान कई लोग गिर गए और वहां से गुजर रहे अन्य लोगों ने उन्हें कुचल दिया. घटना के तुरंत बाद स्टेशन में हंगामा और अफरा-तफरी मच गई. रेलवे राहत और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. 

रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में भीड़ प्रबंधन में किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

क्राउड कंट्रोल को मजबूत करने की जरूरत

इस घटना ने यात्रियों और रेलवे प्रशासन के लिए एक चेतावनी का काम किया है कि स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है.

