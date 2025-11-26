Karnataka Road Accident: तेज रफ्तार पिकअप का टायर फटा, गाड़ी सड़क पर पलटी, भीतर बैठे लोग हुए घायल, कोडागु जिले में भीषण सड़क हादसा: VIDEO

The vehicle overturned after the pickup's tyre burst (Credit-@Its_ShujeelK)

Karnataka Road Accident: कर्नाटक ( Karnataka) के कोडागु जिले में मदिकेरी–सोमवरपेट स्टेट हाइवे पर सोमवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हुआ. मजदूरों को लेकर जा रही एक पिकअप वाहन (Pickup Vehicle) का अचानक टायर फटने के बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे दो बार पलट गई. हादसे में कई मजदूर घायल हो गए.सामने आए सीसीटीवी फुटेज (CCTV) में देख सकते है कि तेज रफ्तार चल रही पिकअप का टायर अचानक फटता है, जिससे वाहन दाईं ओर मुड़कर सड़क पर ही पलट जाता है.

वाहन के पिछले हिस्से में बैठे तीन मजदूर उछलकर बाहर जा गिरते हैं. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Its_ShujeelK नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Karnataka Accident: कर्नाटक में दर्दनाक सड़क हादसा, सब्ज़ी से लदा ट्रक पलटा, 10 लोगों मौत, 15 जख्मी (Watch Video)

पिकअप वाहन सड़क पर हुआ पलटी

A pickup truck carrying several workers overturned on a highway after a sudden tyre burst. The dramatic crash caught on CCTV took place in #Karnataka's #Kodagu district on Monday morning pic.twitter.com/2t7vYh9clr — Shujeel || ಶುಜೀಲ್ (@Its_ShujeelK) November 26, 2025

लोगों ने की मदद

अचानक वाहन के पलटने से सभी मजदुर गाड़ी एक बाहर आकर सड़क पर गिरे.एक मजदूर वाहन के बेहद करीब गिरा लेकिन तुरंत खुद को हटाकर सुरक्षित हुआ,दूसरा घायल मजदूर पलटी पड़ी गाड़ी के नीचे से रेंगकर बाहर निकला,तीसरा मजदूर फंस गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बचाया.ड्राइवर के बगल में बैठा व्यक्ति हादसे के बाद बाहर निकला.

घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की. सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए मदिकेरी हॉस्पिटल (Madikeri Hospital) में भर्ती कराया गया है.