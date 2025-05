Amritsar Liquor Case: अमृतसर में जहरीली शराब पीने से एक दर्जन लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर; जांच में जुटी पुलिस (Watch Video)

Amritsar Liquor Case: पंजाब के अमृतसर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां मजीठा इलाके के तीन गांवों में जहरीली शराब पीने से करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई की हालत नाजुक बनी हुई है. यह पंजाब में 3 साल में चौथी बड़ी जहरीली शराब त्रासदी है. जानकारी के मुताबिक, भंगाली और मरारी कलां गांव से तीन-तीन युवक, जबकि थड़ेवाल गांव से दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने आशंका जताई है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने उन गांवों का दौरा किया, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी. अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कर रहे हैं.

Amritsar, Punjab: Deputy Commissioner Sakshi Sawhney visited the villages where several people died after consuming spurious liquor. Authorities are investigating the incident and ensuring medical aid for affected families pic.twitter.com/MK8QHIlWqS

— IANS (@ians_india) May 13, 2025