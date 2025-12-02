Frog Found in Food: सब्जी की कढ़ाई में मरा हुआ मेंढक, मिड डे मील के खाने में छात्रों को दिखा, ग्वालियर जिले की स्कूल की बड़ी लापरवाही: VIDEO

Dead frog found in mid-day meal (Credit-@VistaarNews)

Frog Found in Food: ग्वालियर (Gwalior) के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील (Mid-Day Meal) में मृत मेंढक मिलने की तस्वीर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. यह तस्वीर गोकुलपुरा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की बताई जा रही है, जिसमें पकी हुई सब्ज़ी में मृत मेंढक दिखाई दे रहा है.वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए. जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी को वीडियो की सत्यता की जांच करने और पूरी घटना की परिस्थितियों का पता लगाने को कहा गया है.

अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chhattisgarh Mid Day Meal: कुत्ते ने किया मिड डे मील जूठा, फिर भी बच्चों को परोस दिया खाना, 78 छात्रों को दिया गया एंटी रेबीज का इंजेक्शन, बलौदा बाजार की स्कूल की लापरवाही

सब्जी में निकला मेंढक

मध्य प्रदेश | ग्वालियर के गोकुलपुर गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में मिड-डे मील की कड़ाही में मेढ़क तैरता हुआ दिखाई देता है, जिससे बच्चों और ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है. बताया जा रहा है कि भोजन परोसने से पहले ही किसी बच्चे… pic.twitter.com/2hNaEV9WfA — Vistaar News (@VistaarNews) December 1, 2025

स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता पर सवाल

यह घटना राज्य में मिड-डे मील (Mid-Day Meal) की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर उठ रहे लगातार सवालों को फिर सामने ले आई है. बच्चों में कुपोषण रोकने और उपस्थिति बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम में पहले भी कई बार भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं.

सरकार और प्रशासन की चुनौती

मामले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की मॉनिटरिंग (Food Monitoring) और गुणवत्ता नियंत्रण को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे. इस घटना के बाद छात्रों के परिजनों में भी नाराजगी फैल गई है.