Son of Sardaar 2 Postponed: अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' हुई पोस्टपोन, 'सैयारा' की दहशत या कुछ और?

Son of Sardaar 2, Ajay Devgn (Photo Credits: Instagram)

Son of Sardaar 2 Postponed: अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Son of Sardaar 2' की रिलीज डेट को अचानक 6 दिन पहले टाल दिया गया है. पहले यह फिल्म 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 1 अगस्त को रिलीज होगी. अजय देवगन फिल्म्स ने इस पोस्टपोनमेंट की कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन फैंस को शक है कि इसकी वजह हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'सैयारा' है. सोशल मीडिया पर अजय देवगन फिल्म्स ने लिखा – “Jassi Paaji and toli will see you in cinemas worldwide on 1st August 2025.” फिल्म का निर्देशन विजय कुमार अरोड़ा ने किया है और इसे देवगन, ज्योति देशपांडे, एन.आर. पचिसिया और प्रवीण तलरेजा ने प्रोड्यूस किया है. इसमें मृणाल ठाकुर और विन्दू दारा सिंह भी नजर आएंगे.

सोशल मीडिया पर लोगों ने मज़ाक में कहा कि 'सैयारा' की धमाकेदार ओपनिंग ने 'Son of Sardaar 2' की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया. एक यूज़र ने कमेंट किया – “Saiyaara ka itna khauf ki movie he postpone kr di.” एक और ने लिखा – “Saiyaara ka khof nai ----- Mahavtar Narshimha ka effect.” वहीं किसी ने लिखा – “Good decision, Saiyaara toda kama legi.”

अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' हुई पोस्टपोन:

View this post on Instagram A post shared by Jio Studios (@officialjiostudios)

गौरतलब है कि ‘सैयारा’ एक रोमांटिक ड्रामा है जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और YRF ने प्रोड्यूस. फिल्म ने पहले ही दिन ₹21.25 करोड़ की कमाई कर सबको चौंका दिया. यह एक डेब्यूटेंट-स्टारर फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है. साथ ही यह मोहित सूरी के करियर की बेस्ट ओपनिंग भी बनी.

YRF ने एक बयान में कहा – “यह सब कुछ हमने तब हासिल किया जब हमारे कलाकारों को जनता के सामने लाया ही नहीं गया और न ही कोई पारंपरिक पब्लिसिटी या मार्केटिंग अपनाई गई – न इंटरव्यू, न शहरों का दौरा, न कोई रील, न ही इंफ्लुएंसर कंटेंट, न ही कोई विज़िबिलिटी. सिर्फ दमदार कंटेंट की ताकत और उसे पूरे देश तक सही तरीके से पहुंचाने की रणनीति.”

‘Son of Sardaar’ की बात करें तो यह फिल्म 2012 में आई थी जिसमें अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और स्व. मुकुल देव नजर आए थे. फिल्म ने वर्ल्डवाइड ₹161.48 करोड़ की कमाई की थी और हिट साबित हुई थी. अब देखना यह होगा कि 'Son of Sardaar 2' क्या पहले पार्ट की तरह धमाल मचाती है या नहीं. लेकिन फिलहाल तो 'सैयारा' का खौफ बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रहा है.