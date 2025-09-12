Saiyaara OTT Release: 'सैयारा' अब OTT पर हुई रिलीज जानें कहां और कैसे देखें यह ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म
सैयारा ओटीटी रिलीज की तारीख की तय (Photo Credit: X)

Saiyaara Release on Netflix: लंबे इंतजार के बाद, फिल्म 'सैयारा' ने आखिरकार अपना डिजिटल डेब्यू कर लिया है. सिनेमाघरों में जबरदस्त सफलता के बाद, यश राज फिल्म्स की यह ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है और आप इसे तुरंत देखना शुरू कर सकते हैं.

यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इससे चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे और 22 साल की अनीता पड्डा अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. शानदार संगीत और प्रतिभाशाली कलाकारों के दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनर है.

फिल्म की कहानी क्या है?

यह एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा फिल्म है. कहानी कृष्ण कपूर (अहान पांडे) नाम के एक म्यूजिशियन की है, जिसे वाणी बत्रा (अनीता पड्डा) की कविताओं से प्यार हो जाता है. दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं. लेकिन, जैसे-जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है, वाणी की सेहत और उसका अतीत उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है.

वाणी को अल्जाइमर की बीमारी है, जिससे उसकी याददाश्त धीरे-धीरे कमजोर हो रही है. असुरक्षा और मुश्किलों के बीच, उन्हें एक रास्ता खोजना होगा और अंत में यह स्वीकार करना होगा कि प्यार ही हर मुश्किल का जवाब है. फिल्म के सीन काफी इमोशनल और दिल को छू लेने वाले हैं.

कब और कहां देखें 'सैयारा'?

'सैयारा' अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर उपलब्ध है. इस फिल्म को ऑनलाइन देखने के लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है.

फिल्म के कलाकार और टीम

  • डायरेक्टर: मोहित सूरी

  • मुख्य कलाकार: अहान पांडे और अनीता पड्डा

  • सहायक कलाकार: राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, वरुण बडोला, अंगद राज और अन्य.

  • लेखक: संकल्प सदाना और रोहन शंकर

  • संगीतकार: तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, और अरसलान निजामी

कैसी रही थी यह फिल्म?

यह फिल्म 18 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जहां इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिल्म की IMDb रेटिंग 6.5/10 है.