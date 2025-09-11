Saiyaara on Netflix Release Date: अब घर बैठे देखें अहान पांडे की सुपरहिट फिल्म 'सैयारा', नेटफ्लिक्स पर इस दिन होगी रिलीज

सैयारा ओटीटी रिलीज की तारीख की तय (Photo Credit: X)

Saiyaara OTT Release Date Confirmed: अगर आपने अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'सैयारा' बड़े पर्दे पर मिस कर दी है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद यह फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'सैयारा' 12 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

'धड़क 2', 'कुली' और 'वॉर 2' जैसी बड़ी फिल्मों के बीच भी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी.

नेटफ्लिक्स ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी आधिकारिक घोषणा की. फिल्म से अहान और अनीत की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "बस कुछ पल बाकी हैं, फिर सैयारा की कहानी होगी आपकी. 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर 'सैयारा' देखें."

बॉक्स ऑफिस पर 'सैयारा' का तूफान

'सैयारा' जब से रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.

फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही ₹172.75 करोड़ की शानदार कमाई करके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए.

दूसरे हफ्ते में फिल्म ने ₹107.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

बाद के हफ्तों में कमाई थोड़ी कम हुई, लेकिन रजनीकांत की 'कुली' और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' जैसी बड़ी फिल्मों को इसने कड़ी टक्कर दी.

तीसरे हफ्ते में फिल्म ने ₹28.25 करोड़ और चौथे हफ्ते में ₹14.1 करोड़ कमाए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यश राज फिल्म्स ने पिछले हफ्ते बताया था कि 'सैयारा' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹581 करोड़ तक पहुंच गया है.

क्या है 'सैयारा' की कहानी?

यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म प्यार, बिछड़ने और दिल टूटने की कहानी को बहुत इमोशनल तरीके से दिखाती है. फिल्म में एक्टर अहान पांडे ने अपना डेब्यू किया है. वह एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन 'कृष कपूर' के रोल में हैं. उनके साथ अनीत पड्डा हैं, जो एक युवा लेखिका 'वाणी बत्रा' का किरदार निभा रही हैं, जिसे अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है.

तो अगर आप एक इमोशनल और रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं, तो 12 सितंबर की तारीख याद रखें और नेटफ्लिक्स पर 'सैयारा' देखने के लिए तैयार हो जाएं.